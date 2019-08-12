HABER

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

YAŞAM HABERLERİ  | 12.08.2019 10:19 | Son Güncelleme

Antalya’nın Kemer ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, aradan geçen 193 güne rağmen bulunamadı.

Antalya’nın Kemer ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen hortum felaketinde kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, aradan geçen 193 güne rağmen bulunamadı. Bayram öncesi arama çalışmalarını umutla izleyen acılı anne baba, Kurban Bayramı’na da boynu bükük girdi.
Annesi Ayla Acar’ın kullandığı otomobille babasının sanayi sitesindeki iş yerine birkaç metre kala hortumla karşılaşan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Kader Buse Acar’ın kayboluşuna ilişkin kesin bir veriye henüz ulaşılamadı. Talihsiz kız Ağva Deresi yatağında, hortumun izlediği güzergahta bulunan tepelerde, derenin döküldüğü noktadan başlayarak deniz üstünde ve altında, kıyılarda, akla gelen her yerde arandı. Bayram öncesi Sahil Güvenlik sualtı timleri deniz altında arama yaparken, baba Ahmet Acar da bir vatandaşın tahsis ettiği tekneyle Phaselis antik kenti yakınlarındaki kıyıları kontrol etti.
Buse Acar için Kurban Bayramı’nın birkaç gün öncesinde Ağva Deresi’nin denize yakın bir noktasında kazı yapıldı. Ayla-Ahmet Acar çiftinin umutla izlediği, gece karanlığında da devam eden iki günlük çalışmada, bir sonuç alınamadı. Bayram öncesindeki son arama, Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı JAK timi ve “Pense” isimli kadavra bulucu köpeği ile dere yatağında yapıldı. Köpeğin sıcaktan etkilenmesi sebebiyle sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar, sınırlar zorlanarak devam ettirildi ancak aranan noktalarda Buse’ye ait bir ize rastlanılamadı.

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti

Aramalar sonuç vermedi, acılı ailenin ikinci bayramı da Buse’siz geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu araçlarda indirim var!

Bu araçlarda indirim var!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Milletvekilinin çarptığı yaya hayatını kaybetti!

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Sevgilisinin bikinili halini paylaştı! 'Seni evde görmek istiyorum'

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Pitbull dehşeti! Polis vurmak zorunda kaldı

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

Öldürülen terörist sayısı yükseldi!

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

ABD'de dehşete düşüren olay! 5 çocuk yanarak can verdi!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Türkiye'yi hüzne boğmuştu! Böyle uğurladı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

İstanbul'da korkunç cinayet! Çığlık sesleriyle uyandılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da, 'tartışmayın' diye uyardığı kişiyi böyle vurdu

Önce 'tartışmayın' dedi, sonra silahla vurdu

Denizli'de orman işçisinin feci ölümü! Kestiği ağacın altında can verdi

Günlerdir haber alınamıyordu! Bu halde bulundu!

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara... Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nda yine aynı manzara

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

İpini koparan kurbanlık zor anlar yaşattı

Ankara'da iki otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

'Dolaşacağım' diyerek dışarı çıkmıştı! 15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

15 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.