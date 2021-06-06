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  4. Aramalarda en çirkin dil olarak çıkıyordu! Google özür diledi

Aramalarda en çirkin dil olarak çıkıyordu! Google özür diledi

06.06.2021 13:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google, Hindistan’ın güney batısında yaklaşık 40 milyon kişinin konuştuğu Kannada dilinin, aramalarda en çirkin dil olarak gösterilmesine gelen tepkiler sonucunda özür diledi.

Aramalarda en çirkin dil olarak çıkıyordu! Google özür diledi

Bengaluru bölgesinde milletvekili olan PC Mohan, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada Google aramasının görselini paylaşarak Google’dan özür dilemesini istedi. Milletvekili Mohan, Google arama sayfasına “Hindistan’daki en çirkin dil” yazıldığında Kannada dilinin belirdiğini ifade ederek, “Dünyanın en eski dillerinden biri olan Kannada, 14. yüzyılda Geoffrey Chaucer doğmadan çok önce destanlar yazan büyük bilginlere sahipti. Google Hindistan, özür dile” dedi.

GOOGLE ÖZÜR DİLEDİ

Arama motorunun her zaman mükemmel olmadığını belirten Google, internet üzerindeki içeriklerin tasvir ediliş şeklinin sürpriz sonuçlar gösterdiğini ifade etti. Algoritma üzerinde iyileştirme çalışmalarına devam edeceğini belirten Google, bu tip arama sonuçlarının Google’ın düşüncelerini yansıtmadığını sözlerine ekledi. Google “Yanlış anlama ve duyguları incittiğimiz için özür dileriz” dedi.

Kaynak: DHA


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Google Hindistan
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