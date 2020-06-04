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Aramızda Kalmasın: Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır? Yaptıran kadınlar ne diyor?

04.06.2020 18:37 | Son Güncelleme

Erken yaşlarda çocuk sahibi olmayan ya da olamayan kadınlar, yumurta dondurma işlemi sayesinde "anneliği erteleme" imkanı bulabiliyor. Peki bu işlem nasıl yapılıyor, yaptırmak için ideal yaş aralığı nedir? Türkiye'deki yasalar hangi durumlarda bu işleme izin veriyor, yaptıran kadınlar ne düşünüyor? Doktorlar ve yumurtalarını donduran kadınlar anlatıyor.

Aramızda Kalmasın: Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır? Yaptıran kadınlar ne diyor?

Erken yaşlarda çocuk sahibi olmayan ya da farklı sebeplerde olamayan kadınlar, yumurta dondurma işlemi sayesinde "anneliği erteleme" imkanı bulabiliyor.

Teknolojinin gelişmesi ve yaşam tarzlarının değişmesiyle, yumurta dondurma, kadınların ilerleyen yaşlarda da hamile kalabilmek için başvurduğu bir yöntem haline geldi.

Peki bu işlem nasıl yapılıyor, yaptırmak için ideal yaş aralığı nedir?

Türkiye'deki yasalar hangi durumlarda bu işleme izin veriyor, yaptıran kadınlar ne düşünüyor?

Doktorlar ve yumurtalarını donduran kadınlar anlatıyor.

Video: Aylin Yazan

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Aramızda Kalmasın

BBC Türkçe'nin 'Aramızda Kalmasın' serisi, kadınların cinsel sağlığı ve tercihleri ile ilgili konuları ele alıyor. Toplumsal baskılar ve aile yapıları nedeniyle "açıkça konuşulmayan" ve BBC Türkçe'de yer alan konular arasında "kızlık zarı dikimi" (himenoplasti), vajinismus, kürtaj, lohusalık, erken menopoz, regl, yumurta dondurma, bekar anne olmayı tercih etme de var. Seriyi BBC Türkçe'nin internet sitesi, sosyal medya hesapları ve YouTube kanalından takip edebilirsiniz.

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