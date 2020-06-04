Aramızda Kalmasın: Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır? Yaptıran kadınlar ne diyor?
Aramızda Kalmasın: Yumurta dondurma işlemi nasıl yapılır? Yaptıran kadınlar ne diyor?
04.06.2020 18:37 |
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Erken yaşlarda çocuk sahibi olmayan ya da olamayan kadınlar, yumurta dondurma işlemi sayesinde "anneliği erteleme" imkanı bulabiliyor. Peki bu işlem nasıl yapılıyor, yaptırmak için ideal yaş aralığı nedir? Türkiye'deki yasalar hangi durumlarda bu işleme izin veriyor, yaptıran kadınlar ne düşünüyor? Doktorlar ve yumurtalarını donduran kadınlar anlatıyor.
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