HABER

Aranan 14 kişi yakalandı, kumar oynatılan yerlere göz açtırılmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 11:52 | Son Güncelleme

İzmir’de, jandarma ekipleri yaptıkları uygulamada 14 şüpheliyi yakalarken, kumar oynamaya teşvik eden iş yerlerine ve bir derneğe yüklü miktarda para cezası kesti.Edinilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ’kumar, tombala, güven ve huzur uygulaması’ adı altında denetimler yaptı.

Aranan 14 kişi yakalandı, kumar oynatılan yerlere göz açtırılmadı

İzmir’de, jandarma ekipleri yaptıkları uygulamada 14 şüpheliyi yakalarken, kumar oynamaya teşvik eden iş yerlerine ve bir derneğe yüklü miktarda para cezası kesti.
Edinilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ’kumar, tombala, güven ve huzur uygulaması’ adı altında denetimler yaptı. Yapılan uygulama çerçevesinde, 11 bin 700 kişi sorgulandı. Hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 14 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. 62 araca ise 82 bin 419 TL trafik cezası uygulandı. 803 iş yeri kontrol edilerek 171 ruhsatsız iş yeri hakkında işlem yapıldı.
Kumar oynamaya teşvik eden bir derneğe ise 11 bin 352 TL lira idari para cezası uygulandı ayrıca 110 şahsa 43 bin 196 TL ve 4 umuma açık yere 35 bin 997 TL idari para cezası uygulandı ve iki iş yeri kapatıldı. Yine 4 tombala makinesi, 190 oyun kağıdı, bin 400 tombala pulu, 274 tombala topu ve 2 ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.
İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, her türlü suç ve suçlu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti.

Aranan 14 kişi yakalandı, kumar oynatılan yerlere göz açtırılmadı

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Tamir için çıktığı çatıdan düşerek öldüTamir için çıktığı çatıdan düşerek öldü
Mahalleye giren köpek 75 tavuk, 10 hindiyi telef ettiMahalleye giren köpek 75 tavuk, 10 hindiyi telef etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 6. gün

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

O Ses Türkiye'ye damga vuran yarışmacı! Jüri karıştı

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

İlkay ve Emre Can'dan "Asker selamı" açıklaması

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

Trump'tan Avrupa'ya çağrı: Şimdi bunu yapmalılar

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

ABD'den flaş Türkiye açıklaması: Engelleyemeyiz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.