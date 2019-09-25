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Aranan 14 zanlı "Dumansız araç" uygulamasında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 23:17 | Son Güncelleme

Bursa'da araç içinde tütün mamulü tüketen 22 kişiye idari para cezası uygulandı, çeşitli suçlardan aranan 14 zanlı gözaltına alındı

Bursa'da araç içinde sigara içme yasağına ilişkin yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı, tütün mamulü tüketen 22 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, "dumansız araç" uygulamasında 132 tim, 503 personel ile 75 noktada yapılan denetimlerde sigara içilip içilmediği kontrol edildi.

Ekipler, 10 bin 140 kişiyi sorgularken, çeşitli suçlardan araması olan 14 şüpheliyi de yakaladı.

Uygulamada, 4 bin 826 araç kontrol edildi, 22 araç sürücüsüne "Kabahatler Kanunu" uyarınca 3 bin 366 lira idari para cezası uygulandı.

Trafik timlerince 77 araca 29 bin 961 lira idari para cezası uygulandı, 40 araç da trafikten men edildi.

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Anahtar Kelimeler:
dumansız hava sahası

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