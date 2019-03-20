Aranan 2 bin 423 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 423 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından kamu kurum ve kuruluşları civarında stratejik öneme sahip bölgelerde ve özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde (toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler gibi) Nevruz etkinliklerinin huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek yakalanması amacıyla dün ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Uygulama, her ilin kendine has özellikleri de dikkate alınarak terör örgütüne müzahir

kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park ve bahçeler ile bu güzergahlara açılan bulvar,

cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de içinde bulunduğu

ekipler tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve

kutlama alanları, kamu binalarının çevreleri ile toplu taşıma yapılan

gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, alışveriş merkezleri, elektronik oyun salonları, internet kafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerindeki 21 bin 738 noktada gerçekleştirildi.