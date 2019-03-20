HABER

Aranan 2 bin 423 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 10:04 | Son Güncelleme

Ülke genelinde yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 423 şüpheli yakalandı - Eksiklikleri ve kusurları bulunduğu gerekçesiyle bin 7 araç trafikten men edildi - Ruhsatsız 22 tabanca, 20 av tüfeği, 79 kurusıkı tabanca, 3 kilo 126 gram esrar, 3 bin 31 sentetik ecza, bin 539 paket kaçak sigara ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından, ülke genelinde yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında çeşitli suçlardan aranan 2 bin 423 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından kamu kurum ve kuruluşları civarında stratejik öneme sahip bölgelerde ve özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde (toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçeler gibi) Nevruz etkinliklerinin huzur ve güven ortamında geçmesinin sağlanması, suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek yakalanması amacıyla dün ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Uygulama, her ilin kendine has özellikleri de dikkate alınarak terör örgütüne müzahir
kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, metruk binalar, park ve bahçeler ile bu güzergahlara açılan bulvar,
cadde ve sokaklarda yol uygulaması şeklinde, hedef odaklı risk analizi yapabilen seçici personelin de içinde bulunduğu
ekipler tarafından vatandaşların yoğun olarak bulunduğu, eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, fuar ve
kutlama alanları, kamu binalarının çevreleri ile toplu taşıma yapılan
gar/istasyon, iskele/liman, otogar/ terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, alışveriş merkezleri, elektronik oyun salonları, internet kafe, eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve çevrelerindeki 21 bin 738 noktada gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi yapılan uygulamaya, 66 bin 503 personel katıldı, 248 dedektör köpek kullanıldı.

Ekiplerce 634 bin 841 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, 186 bin 96 araç ile 3 bin 990 servis aracı denetlendi. Eksiklikleri ve kusurları bulunduğu gerekçesiyle bin 7 araç trafikten men edildi, aranan 891 araç yakalandı.

Kontrollerde cinayetten 6, yağmadan 10, yaralamadan 82, hırsızlıktan 54, dolandırıcılıktan 29, cinsel tacizden 6, çocuğun cinsel istismarından 4, uyuşturucu madde ticareti yapmaktan 30, kaçakçılıktan 8, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmaktan 5, silahlı terör örgütüne üye olmaktan 5 ve diğer suçlardan 2 bin 184 olmak üzere 2 bin 423 aranan şüpheli yakalandı.

Ayrıca 13'ü çocuk olmak üzere kayıp 44 kişi bulundu.

Çeşitli suçları işledikleri gerekçesiyle 638 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı, 160 kişi gözaltına alındı.

Denetimler kapsamında, 19 bin 437 umuma açık iş yeri kontrol edildi, 3 iş yeri çeşitli nedenlerle kapatıldı.

Aramalarda ruhsatsız 22 tabanca, 20 av tüfeği, 79 kurusıkı tabanca, 171 mermi, 18 kesici/delici alet, 3 kilo 126 gram esrar, 9 gram eroin, 274,8 gram bonzai, 62,4 gram metamfetamin, bir ecstasy, 30 captagon, 3 bin 31 sentetik ecza, 212 litre kaçak içki,
bin 539 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler Rüzgarın yönünü tahmin edemeyince kendisine gaz sıkan polisler
Ameliyattan 2 saat sonra görmeye başladıAmeliyattan 2 saat sonra görmeye başladı
Denizli’de depremDenizli’de deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı Türkiye Güven Huzur Uygulaması

En Çok Okunan Haberler

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bakan Soylu'dan 31 Mart yorumu: Sokağa çıkaramaz hale getirirler

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

Varlığı dahi ispatlanamıyordu! 2469 yıl sonra bulundu

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

İstanbul'da kimyasal maddelerin olduğu fabrikada yangın

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Şırnak'tan acı haber geldi! 1 asker şehit, 1 asker yaralı

Şırnak'tan kahreden haber

Son dakika! Denizli'de şiddetli deprem!

Denizli'de şiddetli deprem!

Akit TV'deki 'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idam edilmesini bekliyor' sözleriyle ilgili soruşturma!

'Kamuoyu Kılıçdaroğlu'nun idamını bekliyor' sözlerine soruşturma

Mahrem yapılanmaya operasyon!

Mahrem yapılanmaya operasyon!

Afiş asma kavgası Adana'yı karıştırdı

Afiş asma kavgası Adana'yı karıştırdı

'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

'GAP'ın başkenti' tarım müzesine kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.