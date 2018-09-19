Aranan 2 FETÖ şüphelisi Nevşehir'de yakalandı

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - DİYARBAKIR ve Edirne'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan 2 şüpheli, Nevşehir'de polis tarafından gözaltına alındı.
Diyarbakır adli makamları tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan aranan F.D., Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koordineli yapılan operasyonda yakalanarak, Diyarbakır'dan gelen polislere teslim edildi.
Öte yandan, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Edirne adli makamları tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında, 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan aranan H.E. de yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.
Yine Rus jeti düştü!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Eski başbakan hakkında sürpriz karar
Erzurum'da 3 gün önce kaybolan 2 çocuk annesi kadın bulundu!
Fotoğraftaki Deniz Gezmiş değil Kıbrıslı Türk!
İYİ Partili Türkkan 'En az oy CHP'den geliyor' deyip ittifaka kapıyı kapattı!
Annelerini aldatan babalarına muska yaptıracaklardı... İki kız kardeşe kabusu yaşattı!
Meral Akşener'e büyük şok: Danışmanı Nevşehir İl Başkanı Göksel Taşçı istifa etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gaziler Günü'nde önemli açıklamalar
Lyme hastalığı nedir? Uzmanlar uyarıyor: Çağın salgını
Okuyucu Yorumları 0 yorum