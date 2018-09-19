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Aranan 2 FETÖ şüphelisi Nevşehir'de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 16:54 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR ve Edirne'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan 2 şüpheli, Nevşehir'de polis tarafından gözaltına alındı.

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR (DHA) - DİYARBAKIR ve Edirne'de FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aranan 2 şüpheli, Nevşehir'de polis tarafından gözaltına alındı.
Diyarbakır adli makamları tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında ‘Silahlı terör örgütü kurma veya yönetme’ suçundan aranan F.D., Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerince koordineli yapılan operasyonda yakalanarak, Diyarbakır'dan gelen polislere teslim edildi.
Öte yandan, Gülşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Edirne adli makamları tarafından yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturmaları kapsamında, 'Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan aranan H.E. de yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

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