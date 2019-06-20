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Aranan 2 hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 11:04 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D.

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT(Balıkesir), (DHA)-BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. ile hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K. yakalanarak, cezaevine koyuldu.
Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, hakkında 2 ayrı suçtan toplam 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.D. ve hakkında 'adam öldürme' suçundan 9 yıl hapis cezası bulunan F.K. yakalanarak, gözaltına alındı. İ.D. ve F.K., işlemlerinin ardından tutuklanarak, Burhaniye Cezaevi'ne teslim edildi.

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