Aranan 2 kişi, uyuşturucuyla yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Uyuşturucuyla yakalanan şüphelilerden birinin cezaevi firarisi, biri hakkında ise hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonda üzerlerinde uyuşturucuyla yakalanan Ramazan Y. ile Alparslan C. gözaltına alındı. Şüphelilerin GBT sorgularında Ramazan Y.'nin açık cezaevi firarisi olduğu, hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından arandığı; Alparslan C. hakkında ise hırsızlık suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Gözaltın alınan şüphelilere arandıkları suçlar dışında uyuşturucu madde kullanmaktan da işlem yapıldı.

Ekiplerin düzenlediği bir başka operasyonda ise uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla Fatih Y. gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada, 18.2 gram eroin ele geçirildi.

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