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Aranan 2 zanlı, aynı evde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 17:03 | Son Güncelleme

KOCAELİ İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı eş zamanlı operasyonda onlarca suçtan aranması bulunan iki zanlı birlikte kaldıkları evde yakalandı.

Aranan 2 zanlı, aynı evde yakalandı

Erol POLAT/DARICA(Kocaeli)(DHA)- KOCAELİ İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı eş zamanlı operasyonda onlarca suçtan aranması bulunan iki zanlı birlikte kaldıkları evde yakalandı.
Polisin sabaha karşı 06.00 sıralarında eş zamanlı kent merkezi ve ilçelerinde yaptığı operasyonda haklarında, tehdit, resmi belgede sahtecilik, kasten yaralama, mala zarar verme, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, gasp, cinsel taciz ve dolandırıcılık suçlarından olmak üzere 60 adet suç kaydı bulunan ve 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan H.R.A. ile aynı evde kaldığı öğrenilen uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzurunu bozma, kasten yaralama suçlarından 10 ayrı suç kaydı bulunan ve silahlı yaralama olayının firarisi B.Y.A saklandıkları İstanbul Tuzla'da bir evde yakalanarak gözaltına alındı.
Zanlılar, Darıca İstasyon Karakol Amirliği’ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
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Aranan 2 zanlı, aynı evde yakalandı

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