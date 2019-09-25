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Aranan 21 zanlı "Dumansız araç" uygulamasında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 18:30 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta araç içerisinde tütün mamulü tüketen 12 kişiye idari para cezası uygulandı, çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı gözaltına alındı

Zonguldak'ta araç içerisinde sigara içme yasağına ilişkin yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 21 şüpheli yakalandı, tütün mamulü tüketen 12 kişiye ise idari para cezası uygulandı.

Jandarma Genel Komutanlığınca, "trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve vatandaşların sağlığının korunması" maksadıyla 81 ilde eş zamanlı yapılan "dumansız araç" uygulaması kapsamında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 233 personelin katılımıyla kent merkezi ve ilçelerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulamada araç içerisinde tütün mamulü tüketen 12 kişiye "Kabahatler Kanunu" uyarınca toplam bin 836 lira idari para cezası uygulandı.

Öte yandan, uygulama kapsamında Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları yapılan 6 bin 658 kişiden çeşitli suçlardan aranan 21'i gözaltına alındı.

Ayrıca 37 araç sahibine toplam 17 bin 302 lira idari para cezası kesildi, 13 araç trafikten men edildi.

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Anahtar Kelimeler:
"Dumansız Araç Uygulaması" Jandarma Zonguldak

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