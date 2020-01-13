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  4. Aranan 3 şahıs cezaevine teslim edildi

Aranan 3 şahıs cezaevine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

Antalya’da çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, hakkında “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunmak” suçundan 3 ay, “Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçundan 167 gün, “Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçundan 5 ay ve “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 5 yıl 8 ay 17 gün hapis cezası bulunan, Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince “Mala Zarar Verme” suçundan da aranan F.M.Ü., Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı.

Antalya’da çeşitli suçlardan hapis cezaları bulunan 3 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, hakkında “Resmi Belgenin Düzenlenmesinde Yalan Beyanda Bulunmak” suçundan 3 ay, “Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçundan 167 gün, “Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme” suçundan 5 ay ve “Bina İçerisinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 4 yıl 7 ay olmak üzere toplam 5 yıl 8 ay 17 gün hapis cezası bulunan, Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince “Mala Zarar Verme” suçundan da aranan F.M.Ü., Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalandı. F.M.Ü. Manavgat Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Hakkında “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Sağlama” suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan C.D. de Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Hakkında “Görevi Yaptırmamak İçin Direnme” suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan A.S. de Asayiş Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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