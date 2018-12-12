Aranan 4 hükümlü yakalandı

Barbaros KUL/ERCİŞ (Van), (DHA)- VAN'ın Erciş ilçesinde, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü, polisin düzenlediği operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Zanlılar, Erciş A Tipi Cezaevi'ne teslim edildi.

Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlüye yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, hakkında 11 yıl hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Y.D., yağma ve gasp suçlarından hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.E., aynı suçtan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan C.İ. ile 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan E.M. yakalanarak gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen 4 firari , daha sonra Erciş A Tipi cezaevine teslim edildi.

