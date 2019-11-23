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Aranan 5 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 12:16 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan 5 şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan verilen gözaltı kararıyla aranan muvazzaf astsubay A.E. ile askeri okuldan ilişikleri kesilen R.B., M.B.Ş. ve E.K. ile 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan meslekten ihraç eski astsubay Hüseyin Ç.'yi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilerden A.E., R.B., M.B.Ş. ve E.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bursa'ya gönderildi. Hüseyin Ç. ise sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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