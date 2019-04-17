HABER

Aranan bin 250 şüpheli yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 10:00 | Son Güncelleme

Ülke genelinde emniyet ve jandarma birimlerince yapılan uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan bin 250 zanlı gözaltına alındı - Uygulamalar kapsamında denetlenen 34 bin 259 okul servis aracından 2 bin 128'ine cezai işlem uygulandı, eksikliği tespit edilen 647'si ise trafikten men edildi

Emniyet ve jandarma birimlerince ülke genelinde gerçekleştirilen uygulamada, çeşitli suçlardan aranan bin 250 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimlerce dün ülke genelinde eş zamanlı olarak okul çevreleri, servis araçları ve genel trafik denetimi yapıldı.

Huzur ve güven ortamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan şüphelileri yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla yapılan uygulamaya 48 bin 576 personel katıldı.

- 647 okul servis aracı trafikten men edildi

Uygulamada 34 bin 259 okul servis aracını denetleyen ekipler, 233 araca "okul servis araçları yönetmeliğine uymamak", 105'ine "emniyet kemeri takmamak" ve 32'sine de "fazla yolcu taşımak" ihlalleri başta olmak üzere, toplam 2 bin 128 araç ve sürücüsüne cezai işlem uyguladı.

Ekipler ayrıca eksikliği tespit edilen 647 okul servis aracını da trafikten men etti.

Ayrıca okul çevreleriyle öğrenci yurtlarına yakın alanlarda bulunan park ve bahçeler, metruk binalar, alkol ve tütün satışı yapılan yerler, içkili yerler, iddia ve ganyan bayileri, kahvehaneler, internet ve oyun salonları gibi umuma açık yerlerde yapılan denetimlerde ise 28 bin 230 okul çevresi ile 32 bin 912 umuma açık yer kontrol edilerek, 138 iş yeri hakkında idari işlem yapıldı.

- Aranan bin 250 şüpheli yakalandı

Emniyet ve jandarma birimleri tarafından okullar çevresinde ve umuma açık yerlerde 370 bin 99 kişinin kimlik sorgulaması yapılırken, FETÖ/PDY üyeliği suçundan bir, uyuşturucu suçlarından 20, cinsel suçlardan 7, yaralamadan 58, hırsızlıktan 24, dolandırıcılıktan 26, tehditten 20, hakaretten 6, yoklama kaçağı-bakaya olarak 872, diğer suçlardan 216 olmak üzere toplam bin 250 şüpheli yakalandı.

Ayrıca kimlik sorgulamalarında kayıp olduğu bildirilen 12 çocuk da bulunarak, ailelerine teslim edildi.

Yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği, 51 mermi ve fişek, bir kesici/delici alet ile 8 kurusıkı tabanca, 5,85 gram esrar, 2,09 gram sentetik uyuşturucu, 100 uyuşturucu hap ile 2 bin 138 paket kaçak sigara ele geçirildi.

PARTNER'15 yaşında falan...''15 yaşında falan...'
(Özel) Unutulan tat yeniden keşfedildi(Özel) Unutulan tat yeniden keşfedildi
Ardahan’da yoğun kar yağışı ve tipi: Araçlar yolda mahsur kaldıArdahan’da yoğun kar yağışı ve tipi: Araçlar yolda mahsur kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
denetim Emniyet Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı jandarma genel komutanlığı Okul çevreleri servis araçları Uygulama

En Çok Okunan Haberler

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Maltepe’de oy sayımı bitti, bundan sonra ne olacak?

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

Son dakika: CHP'den İstanbul seçimleri hakkında son açıklama

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

İşte otomobillerde zorunlu olacak sistem!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

Ajax, Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Seçim sistemimiz güvenli

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

Ankara Büyükşehir Belediyesi binasında 'retina taramalı' oda

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Kafa kafaya çarpıştılar! Feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Son dakika: Malatya'da deprem

Son dakika: Malatya'da deprem

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Maltepe'de oy sayımı durduruldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

TOKİ çalışmalarını durdurmuştu! Yeniden ortaya çıktılar

Hulusi Akar: 8 ülkenin bize karşı sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz!

Hulusi Akar: Görüşme son derece olumlu geçti!

PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

PKK’nın gömülü bidonunda uzi makineli tabanca çıktı

Sokak ortasında aile boyu kavga!

Sokak ortasında aile boyu kavga!

Tehlikeli sevgililer yolda terör estirdi

Tehlikeli sevgililer yolda terör estirdi

Adana'da bir garip olay! Mezardan alınan iskelet ev tadilatında ortaya çıktı

Mezardan alınan iskelet ev tadilatında ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.