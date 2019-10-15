Aranan bin 263 şüpheli yakalandı

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince ülke genelinde yapılan "Türkiye Güven Huzur Uygulaması"nda aranan bin 263 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkenin güney sınırında terör koridoru oluşturulmasını önlemek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı provoke etmek isteyen terör örgütü sempatizanlarının engellenmesi ve caydırılması, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, eğitim ve öğretimin güvenli ortamda sürdürülebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" yapıldı.

Bu yıl dördüncüsü yapılan uygulamaya, 67 bin 848 personel ve 210 dedektör köpeği katıldı.

Uygulama, ilkokul, ortaokul ve lise önleri ile çevrelerindeki elektronik oyun salonları, internet kafe, umuma açık yerler, terör örgütüne müzahir kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, kahvehane, metruk bina, park ve bahçe, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydan, alışveriş merkezleri, fuar ve kutlama alanları, kamu binalarının çevreleri ile buralara açılan yollar, gar, otogar, iskele/liman, havaalanı giriş ve güzergahları, eğlence mekanları ve metruk binalardan oluşan 16 bin 566 noktada gerçekleştirildi. Ayrıca okul servis araçları da denetlendi.