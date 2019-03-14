Aranan cezaevi firarisi caddede gezerken yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 10 yıl 8 Ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 ayrı dosyadan aranan cezaevi firarisi Kemal D. (46), şehrin en işlek noktalarından olan Trabzon Caddesi'nde gezerken yakalandı.

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mobil park polisi ekipleri, Trabzon Caddesi'nde gezen Kemal D.'den şüphelenerek kimliğini istedi. Polisin yaptığı GBT sorgusunda Kemal D.'nin cezaevi firarisi olduğu, uyuşturucu ticaretinden 10 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 6 ayrı dosyadan arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Kemal D., burada yapılan işlemlerinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

