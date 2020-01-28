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Aranan cezaevi firarisi ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 19:15 | Son Güncelleme

KÜTAHYA’da cezaevinden firar ettiği gerekçesiyle hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Mehmet Eyi (68) kullanılmayan bir evde ölü olarak bulundu.

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da cezaevinden firar ettiği gerekçesiyle hakkında 5 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Mehmet Eyi (68) kullanılmayan bir evde ölü olarak bulundu. Yapılan ilk incelemede Eyi’nin en az 6 ay önce öldüğü tespit edildi.
Maruf Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi’nde kullanılmayan bir evde ceset olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede çürümüş erkek cesedinin Mehmet Eyi’ye ait olduğu belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eyi’nin cesedi hastane morguna kaldırıldı. Polis ekiplerince yapılan incelemede cesedi bulunan Mehmet Eyi’nin en az 6 ay önce öldüğü belirlenirken, açık cezaevinden firar ettiği gerekçesiyle hakkında açılan davadan 5 ay hapis cezası aldığı ve bu nedenle arandığı ortaya çıktı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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