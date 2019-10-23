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Aranan cezaevi firarisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 14:35 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, hakkında 24 ayrı suçtan arama kararı bulunan cezaevi firarisi F.D., yakalandı.

Aranan cezaevi firarisi yakalandı

Bahattin ALBAYRAK / SULTANHİSAR (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, hakkında 24 ayrı suçtan arama kararı bulunan cezaevi firarisi F.D., yakalandı.
Atça Mahallesi Adnan Menderes Üniversitesi Atça Meslek Yüksekokulu Kavşağı'nda dün akşam polisinin şüphe üzerine durdurmak istediği şüpheli kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucunda yakalanan şüphelinin cezaevi firarisi F.D. olduğu belirlendi. Hakkında 'mala zarar verme', 'tehdit', 'hakaret', 'hırsızlık', 'konut dokunulmazlığın ihlali', 'parada sahtecilik' gibi 24 ayrı suçtan arama kayı bulunduğu da ortaya çıkan F.D., sevk edildiği adliyede tutuklandı.

FOTOĞRAF

Aranan cezaevi firarisi yakalandı

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