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  4. Aranan DHKP-C üyesi Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde yakalandı

Aranan DHKP-C üyesi Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde yakalandı

07.02.2021 13:13 | Son Güncelleme:
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Aranan DHKP-C üyesi Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde yakalandı

İstanbul’da izinsiz gösterilerde gözaltına alınan şüpheliler arasında ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan aranan DHKP-C’li Ali H.A.’nın da olduğu ortaya çıktı.

İstanbul’da izinsiz gösterilerde gözaltına alınan şüpheliler arasında ‘terör örgütü üyeliği’ suçundan aranan DHKP-C’li Ali H.A.’nın da olduğu ortaya çıktı. Örgütün gençlik yapılanması içinde faaliyet gösteren şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesi ve rektörün üniversiteden çıkışının engellenmesinin ardından çıkan olayları gerekçe göstererek Kadıköy’de düzenlenen eylemlerde 159 şüpheli gözaltına alınmış, bunların 79’u hakkında PKK/KCK, FETÖ/PDY ve DHKP-C’nin de arasında olduğu terör örgütlerinin propagandasını yapmaktan suç kaydı bulunduğu belirtilmişti. Hakkında suç kaydı bulunan ve örgüt üyeliğinden aranan bir isim daha ortaya çıktı. ‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan arandığı sırada Kadıköy’deki eylemlerde gözaltına alınan DHKP-C üyesinin örgütün ‘gençlik yapılanması’ içinde çok sayıda eyleme karışan Ali H.A. olduğu belirtildi. Çok sayıda yasadışı eyleme katıldığı ileri sürülen Ali H. A.’nın karıştığı olaylar arasında 27 Ağustos 2020 tarihinde DHKP-C’yle bağlantılı ölüm orucundaki bazı avukatlar için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kısıklı’da bulunan konutunun çevresindeki eylem de yer alıyor. O tarihte düzenlenen eyleme katıldığı sırada gözaltına alınan ve çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan zanlının uzun süredir hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle arandığı öğrenildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şubesi’ndeki sorgusu devam eden şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Aranan DHKP-C üyesi Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde yakalandı

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