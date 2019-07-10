Aranan FETÖ şüphelisi albay Eskişehir'de yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan muvazzaf albay S.G., polis ekiplerince saklandığı evde yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan muvazzaf albay S.G.’nin kent merkezindeki bir evde saklandığını belirledi. Savcılık talimatıyla eve baskın yapan polis ekipleri, S.G.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen S.G. işlemleri için emniyete götürüldü. FETÖ şüphelisi albayın daha sonra soruşturmasının sürdüğü Balıkesir'e gönderileceği belirtildi.
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