Aranan FETÖ şüphelisi, aracına yakıt alınca yakalandı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan İsa B., akaryakıt istasyonundan aracına yakıt alınca yakalandı. Gözaltına alınan İsa B., tutuklandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İsa B. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bir süredir aranan İsa B., ilçedeki akaryakıt istasyonundan aracına yakıt aldı. İsa B.'nin üzerine kayıtlı aracın plakası Emniyet Müdürlüğü plaka takip cihazına takıldı. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonuna giderek İsa B.'nin güzergahını belirledi. Yapılan istihbarat çalışmalar sonucunda İsa B.'nin aracının sanayi sitesinde otomobil tamircisinde olduğu tespit edildi. Ekipler, İsa B'nin aracını lastiklerinin tamiri için tamirciye bıraktığını belirledi.

İsa B. ise saklandığı Bölüm Mahallesi'ndeki babasına ait evde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsa B., adliyeye sevk edildi. İsa B., nöbetçi mahkemede 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

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