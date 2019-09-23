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Aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir’de yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 16:08 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında ’Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan Ali M.K.’nın Eskişehir’de olduğunu tespit etti.

Eskişehir’de, FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında ’Silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan aranan Ali M.K.’nın Eskişehir’de olduğunu tespit etti. Şüpheli Ali M.K., polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla kent merkezinde saklandığı evde yakalandı.
Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemleri akabinde soruşturmanın devam ettiği Kilis’e gönderileceği öğrenildi.

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