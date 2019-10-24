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Aranan FETÖ şüphelisi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2019 15:24 | Son Güncelleme

BOLU ve Kayseri polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla FETÖ firarisi Z.İ.

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)- BOLU ve Kayseri polisinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla FETÖ firarisi Z.İ. (29) yakalandı. ByLock kullandığı belirlenen şüpheli kadın, adliyeye sevk edildi.
Bolu Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve KHK ile görevinden ihraç edilen öğretmen Z.İ.'nin Kayseri'de olduğunu belirledi.
Şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatan ekipler, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’yle birlikte operasyon düzenledi. Operasyonda 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana firari olan Z.İ. saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.
Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu ve o dönem örgütün yayın organlarına aboneliği bulunduğu belirlenen şüpheli, Bolu'ya getirilerek adliyeye sevk edildi.

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