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Aranan FETÖ üyesi aracıyla akaryakıt alınca yakayı ele verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.11.2018 18:52 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan İsa B., akaryakıt istasyonundan aracına yakıt alınca yakayı ele verdi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA) ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan İsa B., akaryakıt istasyonundan aracına yakıt alınca yakayı ele verdi. Gözaltına alınan İsa B., tutuklandı. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında İsa B. hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bir süredir aranan İsa B., ilçedeki bir akaryakıt istasyonundan aracına yakıt aldı. İsa B.'nin üzerine kayıtlı aracın plakası emniyet müdürlüğü plaka takip cihazına takıldı. Polis ekipleri, akaryakıt istasyonuna giderek İsa B.'nin güzergahını belirledi. Yapılan istihbarat çalışmaları sonucunda İsa B.'nin aracı sanayi sitesinde otomobil tamircisinde bulundu. Ekipler, İsa B'nin aracını lastiklerinin tamiri için bir iş yerine bıraktığını tespit etti. İsa B., saklandığı Bölüm Mahallesi'nde ki babasına ait evde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsa B., adliyeye sevk edildi. İsa B., nöbetçi mahkemede 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan tutuklandı.

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