HABER

Aranan FETÖ üyesi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 16:19 | Son Güncelleme

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde aranan FETÖ/PDY üyesi jandarma tarafından yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan H.D.

Aranan FETÖ üyesi yakalandı

Malatya’nın Hekimhan ilçesinde aranan FETÖ/PDY üyesi jandarma tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan H.D. isimli şahsın Hekimhan ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nde babasına ait ikamette saklandığı bilgisi üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Babasının evinde yakalanan şüpheli gözaltına alınırken, yapılan işlemlerinin ardından Mersin’e gönderileceği öğrenildi.

Markete gitmeye üşenince balkona teleferik kurduMarkete gitmeye üşenince balkona teleferik kurdu
Sınırda yüklü miktarda patlayıcı ele geçirildiSınırda yüklü miktarda patlayıcı ele geçirildi
Uyuşturucu satarken yakalandıUyuşturucu satarken yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

31 Mart yerel seçimleri öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Kar geri döndü! Meteoroloji'den açıklama

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Şu kızına bir türlü çeki düzen veremedi

Süpermarket zinciri satılıyor!

Süpermarket zinciri satılıyor!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Günün en acı fotoğrafı

Günün en acı fotoğrafı

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sevgiliniz için en özel hediyeler Trendyol’da sizleri bekliyor.

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Üsküdar'da denizden ceset çıktı

Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500 personel alınacak (Diyanet Personel alımı başvuru şartları neler?)

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Müteahhit, muhtarlık binasında intihar etti

Korkunç olay! Muhtarlığa gidenler dehşete düştü

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Çanakkale'de esrarengiz olay! İddia var ama, en ufak bir iz yok

Kaçırılan Sıla bulundu, zanlı gözaltında

Kaçırılan Sıla'yla ilgili yeni gelişme! 'O, benim namusum'

Balık pazarında dev kurşun balığı

Nadir bulunuyor! Gören tezgaha koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.