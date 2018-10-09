HABER

Aranan FETÖ zanlıları Eskişehir'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 01:12 | Son Güncelleme

Ankara ve Sarakarya'da yürütülen soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı

ESKİŞEHİR (AA) - Ankara ve Sakarya'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında aranan 2 şüpheli Eskişehir'de yakalandı.

Eskişehir-Bursa karayolunda uygulama yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendiği otomobili durdurdu. Ekipler, Ankara 1. Sulh Ceza Mahkemesince "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Y.A'yı gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında aranan meslekten ihraç polis memuru Y.A'yı kent merkezinde yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

PARTNERİkisi de dert etmezİkisi de dert etmez
15 yıldır sokak hayvanlarına bakıyor15 yıldır sokak hayvanlarına bakıyor
Sivas'ta KPSS heyecanıSivas'ta KPSS heyecanı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2 şüpheli Eskişehir FETÖ

En Çok Okunan Haberler

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Fakir hayatına dayanamadı bekaretini satılığa çıkardı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı: Hakim, savcı ve avukatlar için bedelli askerlik...

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

Yeni Gelin setinde aşk bombası! Sema Keçik'in 25 yaş küçük sevgilisi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu: Siyaseti bırakıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İlber Ortaylı İsmet İnönü'nün o fotoğrafını anlattı: Oradaydım

İstanbul barosunda değişim rüzgarı

İstanbul barosunda değişim rüzgarı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Azeri mafya lideri Nadir Salifov İstanbul'da yakalandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Malatya'da sosyal medya üzerinden Atatürk’e hakaret eden öğretmen tutuklandı

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

Yüz binlerce Suriyeli geri döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.