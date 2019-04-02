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Aranan FETÖ zanlısı çift havalimanında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 14:10 | Son Güncelleme

Sahte kimlikle yakalanan zanlılardan biri tutuklandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan çift, havalimanında sahte kimlikle yakalandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında "Silahlı terör örgütü yönetmek" suçundan yakalama kararı olan Orhan K. ile eşi Yasemin K. polis ekiplerince, Amasya Merzifon Havalimanında sahte kimlikle yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edilen zanlılardan Orhan K'nin iki ByLock kaydı ile örgütün "Çarşamba esnaf sorumlusu" olduğu, iki ByLock kaydı bulunan Yasemin K'nin ise "Çarşamba bayan sorumlusu" olduğu öne sürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Yasemin K, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hakimlikçe gözaltı süresi uzatılan Orhan K. ise emniyete götürüldü.

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Amasya Merzifon Havalimanı FETÖ/PDY sahte kimlik Samsun tutuklama

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