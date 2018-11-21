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Aranan FETÖ zanlısı Osmaniye'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2018 16:08 | Son Güncelleme

Aranan FETÖ zanlısı Osmaniye'de yakalandı

OSMANİYE (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski polis, Osmaniye'de yol denetiminde gözaltına alındı.

Düziçi ilçesi Akkoyunlu köyü yakınlarında uygulama yapan jandarma ekipleri, durdurdukları bir otomobildeki eski polis M.A'nın, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan arandığını belirledi.

Gözaltına alınan M.A, Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

M.A'nın, 2 yıl önce meslekten ihraç edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Osmaniye Van

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