Aranan firari hükümlü Adana'da yakalandı

Gaziantep'te işlediği "nitelikli cinsel saldırı ve yağma" suçu nedeniyle aldığı 36 yıl hapis cezası onanmasına rağmen teslim olmayan firari hükümlü, Adana'da yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Hanifi K. (55), 2003 yılında Gaziantep'te "nitelikli cinsel saldırı ve yağma" olayına karıştığı iddiasıyla önce tutuklanıp, sonra serbest bırakıldı.
Gaziantep'te yargılanmasına devam edilen Mehmet Hanifi K'ye yerel mahkeme tarafından verilen 36 yıl hapis cezasının Yargıtay tarafından da onanması üzerine şahsın aranmasına başlandı.
Hakkındaki karara rağmen teslim olmayan Mehmet Hanifi K'nın Adana'da olduğunun tespit edilmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Firari hükümlü ekipler tarafından Beledievleri Mahallesi'nde saklandığı evde yakalandı.
Mehmet Hanifi K. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, önce adliyeye daha sonra da cezaevine götürüldü.
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