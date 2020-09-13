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Aranan hırsızı kadının çığlıkları ele verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 13:39 | Son Güncelleme

Tokat Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne giren hırsız, kaçarken saklandığı bir apartman dairesinde ev sahibi kadının çığlık atması ile kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğüne gelen görevli içeri girdiği sırada hırsızı fark etti.

Tokat Tapu ve Kadastro Müdürlüğüne giren hırsız, kaçarken saklandığı bir apartman dairesinde ev sahibi kadının çığlık atması ile kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Tapu ve Kadastro İl Müdürlüğüne gelen görevli içeri girdiği sırada hırsızı fark etti. Olay yerinden kaçan hırsızı yakalamak için peşine düşen görevlinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Küçükbeybağı Mahallesi’nde bir apartmana girdiği tespit edilen hırsızı bulmak için ekipler alarma geçti. Polis arama yaptığı sırada apartmanın zemin katından bir kadının çığlık atarak kendisini ve çocuklarını pencereden atmaya çalışması üzerine hareketli anlar yaşandı. Binanın arka tarafındaki balkondan çıkarak kaçmaya kalkan hırsız, sivil polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Yere yüzüstü yatırılarak ters kelepçe yapılan şahıs, polis aracına bindirilerek polis merkezine götürüldü. Mahalle sakinleri hırsıza tepki gösterirken, şok yaşayan ev sahibi kadını komşuları sakinleştirmeye çalıştı.
Hırsızlık olayının yaşandığı Tapu ve Kadastro Müdürlüğü binasında olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Şahsın binadaki çok sayıda bilgisayarların hard diskini söktüğü tespit edildi. Ayrıca PTT ATM’sinden para çalmaya çalıştığı ancak sadece bozuk para alabildiği öğrenildi.

Suç dosyası kabarık çıktı
Kaçmaya çalışırken yakalanan 38 yaşındaki Ö.T.’nün denetimli serbestlik kapsamında cezaevinden bırakıldığı ve hırsızlık suçundan birçok kaydı olduğu öğrenildi. Şahsın üzerinde yapılan aramada ise paraya rastlanmadı. Gece saatlerinde binaya girdiği tahmin edilen şahsın binanın tüm odalarını gezerek çalacak değerli eşya aradığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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