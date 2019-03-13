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Aranan hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 13:16 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da bir ikamette girerek para ve çok sayıda ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.Afyonkarahisar Selçuklu Mahallesi Banu Çiçek Caddesinde bulanan bir evde, ’dil kaydırma’ yöntemiyle gerçekleşen 500 Euro, 350 TL para, 6-7 kadar pırlanta yüzük ve bir miktar ziynet eşyasının çalınması olayı ile ilgili olarak emniyet ekipleri çalışma başlattı.

Aranan hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı

Afyonkarahisar’da bir ikamette girerek para ve çok sayıda ziynet eşyası çaldıkları tespit edilen 4 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
Afyonkarahisar Selçuklu Mahallesi Banu Çiçek Caddesinde bulanan bir evde, ’dil kaydırma’ yöntemiyle gerçekleşen 500 Euro, 350 TL para, 6-7 kadar pırlanta yüzük ve bir miktar ziynet eşyasının çalınması olayı ile ilgili olarak emniyet ekipleri çalışma başlattı. 26 FB 940 plakalı araçla gerçekleştirilen hırsızlık olayına ilişkin polis ekipleri il ve ilçelerde çalışma yürüttü. Bunun üzerine araç ve içerisinde bulunan 4 şahıs, Eskişehir ili Kırka beldesinde olduğu tespit edilerek burada yapılan operasyonla gözaltına alındı.
Çok sayıda ikametten hırsızlık kaydı bulunan ve Eskişehir’de ikamet eden Erdoğan İ., Kemal F., Seda U. ve Arzum K. isimli şahıslar Afyonkarahisar Asayiş Şube Müdürlüğüne gözaltına alındı. 26 FB 940 plakalı araçta yapılan detaylı aramanın ardından araç içerisinde herhangi suç eşyasına rastlanılmadığı ve ayrıca ikamet sahibinin komşusunun şahısları gördüğünü beyan etmesi üzerine teşhis yaptırılarak hırsızlık olayına Arzum K. ve Seda U. isimli şahısların da karıştığının belirlendiği bildirildi.

Aranan hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı

Aranan hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı

Aranan hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı

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