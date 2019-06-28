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Aranan hırsızlık zanlısını bekçiler yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.06.2019 14:29 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.Mahmut Çelebi Mahallesi’nde gece devriyesi atan bekçiler, ilçe terminalinde şüpheli gördükleri Mesut B’yi durdurup kimlik sorgusu yaptı.

Aranan hırsızlık zanlısını bekçiler yakaladı

Bursa’nın İznik ilçesinde hırsızlık suçlarından hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı bekçilerin dikkati sayesinde yakalandı.
Mahmut Çelebi Mahallesi’nde gece devriyesi atan bekçiler, ilçe terminalinde şüpheli gördükleri Mesut B’yi durdurup kimlik sorgusu yaptı. Yapılan incelemede zanlının hırsızlık suçlarından 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve arandığı ortaya çıktı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri Mesut B’yi emniyete götürdü. İfadesi alınan zanlı çıkarıldığı mahmekeme tarafından tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.

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