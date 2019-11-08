Aranan hükümlü adliyede yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde adliyedeki işlemleri sırasında hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle yakalama kararı olduğunu öğrenen hükümlü, kaçmaya çalışırken polis ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Alanya Adliyesi'ne gelen M.T.K, ön bürodaki işlemleri sırasında "resmi belgede sahtecilik" suçundan kesinleşmiş 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla arandığını öğrendi.
Kaçmak isteyen hükümlü, adliyede görevli polis ekiplerince yakalandı.
Gözaltına alınan M.T.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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