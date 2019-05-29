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Aranan hükümlü çıkmaz sokağa girince yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 16:24 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.T.

Aranan hükümlü çıkmaz sokağa girince yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan Ö.T. (30), çıkmaz sokağa girince yakalandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'kasten öldürme', 'ruhsatsız silah bulundurma', 'uyuşturucu ticareti yapma veya yarar sağlama', 'hakaret', 'yaralama', 'kamu malına zarar verme' suçlarından hakkında 11 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.T.'nin kentte olduğunu belirledi. İz süren polis, dün öğle saatlerinde Ö.T.'nin yerini tespit etti. Takibe alınan Ö.T., çıkmaz sokağa girdiği anda düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ö.T., tutuklandı.

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