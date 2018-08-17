Aranan hükümlü, hırsızlık yaparken suç üstü yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 'yağma ve hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 20 yıl 8 ay hapis cezası bulunan Ömer Kabasakal (38), cep telefonu çaldıktan sonra kendisini takip eden polisler tarafından yakalandı.
Farklı suçlardan sabıkası bulunan Ömer Kabasakal, 'yağma ve hırsızlık' suçlarından tutuklanarak Osmaniye Toprakkale Açık Cezaevi'nde konuldu. 6 Ağustos'ta cezaevinden kaçan Kabasakal'a işlediği suçlardan 20 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Hükümlünün Adana'ya geldiğini öğrenen Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kabasakal'ı aramaya başladı. Ömer Kabasakal'ın merkez Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ne olduğu öğrenen polis, hükümlüyü uzaktan izlemeye başladı. Yol üstünde bir markete giren Kabasakal ise alışveriş yaptıktan sonra görevlinin cep telefonunu çaldı. Bu sırada polisler, hükümlüyü market çıkışı yakaladı. Çalınan cep telefonu ise görevliye teslim edildi. Emniyete götürülen Kabasakal, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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