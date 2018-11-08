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Aranan hükümlü, kahvede 'okey' oynarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 09:00 | Son Güncelleme

ADANA'da, 19 ayrı hırsızlık suçundan 27 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polis tarafından kahvede 'okey' oynarken yakalandı.

Aranan hükümlü, kahvede 'okey' oynarken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 19 ayrı hırsızlık suçundan 27 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polis tarafından kahvede 'okey' oynarken yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 19 hırsızlık olayından 27 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Adnan Tekin’in (53) teslim olmadığını belirledi.
Hükümlüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Tekin'i Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde olduğunu saptadı. Adrese baskın düzenleyen polis, firari hükümlüyü arkadaşlarıyla birlikte okey oynarken yakaladı. Adnan Tekin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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