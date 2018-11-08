Aranan hükümlü, kahvede 'okey' oynarken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, 19 ayrı hırsızlık suçundan 27 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan firari hükümlü, polis tarafından kahvede 'okey' oynarken yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 19 hırsızlık olayından 27 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan Adnan Tekin’in (53) teslim olmadığını belirledi.
Hükümlüyü yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Tekin'i Seyhan ilçesi Fevzipaşa Mahallesi’nde olduğunu saptadı. Adrese baskın düzenleyen polis, firari hükümlüyü arkadaşlarıyla birlikte okey oynarken yakaladı. Adnan Tekin, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
FOTOĞRAFLI
Selim, Almanya'yı karıştırdı: 13 bin kişiye bulaştırdı!
Ertuğrul Özkök: Devlet bizden resmen Öcalan'ın idam edilmemesini anlatmamızı istedi
Bozyörük yılanıyla gelen şifa! Bilen almadan geçmiyor
Milyonları ilgilendiren yasa teklifi komisyondan geçti! İşte sağlık alanındaki yeni düzenlemeler...
OECD açıkladı: 2,4 milyon insan ölebilir! En riskli ülke Türkiye!
Trump canlı yayında CNN muhabiriyle kavga etti: Kapat o mikrofonu
Erzurum'da iğrenç tecavüzün arkasından Fethullah Gülen'in yeğenleri çıktı
10 yıldır öz kızını taciz ediyordu! İğrenç olay kızına yazdığı mektupla ortaya çıktı
İYİ Parti'de istifalar sürüyor: Genel Başkan Saray'a nasıl yakın olabilirim savaşı verir hale geldi
MHP'nin Ankara adayı kim olacak? Canlı yayında Erkan Haberal ismini duyurdu
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum