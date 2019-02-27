Aranan hükümlü kamyonet kasasında yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince durdurulan bir kamyonetin kasasında, hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri şüphelenilen bir kamyoneti ilçe girişinde durdurdu.

Kamyonetin kasasında yapılan aramada, bir kişinin narenciye kasaları arasında gizlendiği tespit edildi.

Şüphelinin sorgusunda, dolandırıcılık ve hırsızlık gibi 7 ayrı suç ile hakkında 2 yıl 13 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle arandığı tespit edildi.

Hükümlü adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

