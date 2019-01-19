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Aranan hükümlü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.01.2019 13:29 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 10 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E.

Aranan hükümlü yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, hakkında 10 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.E. (32), kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen R.E., tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde sattığı belirlenen R.E.'nin yakalanması için bulunduğu eve perşembe günü operasyon yaptı. Baskına, narkotik köpeği 'Aşil' de katıldı. 'Aşil'in askıdaki monta tepki vermesi üzerine giysi kontrol edildi. Montun cebinde 22,56 gram metamfetamin bulundu. Gözaltına alınan R.E.'yle ilgili yapılan araştırmada, zanlının uyuşturucu madde ticareti ve iftira gibi 3 ayrı suçtan arandığı, hakkında 10 yıl 8 ay 17 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen R.E., tutuklandı.

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Aranan hükümlü yakalandı

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