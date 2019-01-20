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Aranan hükümlü yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 19:49 | Son Güncelleme

Beyoğlu'nda, 17 suçtan aranan ve bu suçların 12'sinden hakkında 39 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı

İSTANBUL (AA) - Beyoğlu'nda, Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) sorgulamasında 17 suçtan aranan ve bu suçların 12'sinden 39 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Camiikebir Mahallesi Kızılay Meydanı'nda görevli polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri H.N'yi durdurdu.

Şüphelinin UYAP sorgusunda 17 suçtan arandığı ve bu suçların 12'sinden hakkında 39 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

H.N. işlemleri için Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği'ne teslim edildi.

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Hükümlü Yakalama

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