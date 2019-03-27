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Aranan hükümlü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 17:54 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 7 yıl 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.D.

Aranan hükümlü yakalandı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 7 yıl 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan C.D. (27), polis tarafından yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen C.D., tutuklandı.
Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün sabah yaşanan olayda 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarını işleyen bir kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Polis ekipleri, şüphelinin C.D. olduğunu belirledi. C.D., Kadınlardenizi Mahallesi'ndeki evine girmek üzereyken yakalandı. Yapılan araştırmada C.D.'nin 'yaralama', 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek ve bulundurmak', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma ve bulundurma', 'tutuklu ve hükümlünün kaçması', 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet'in de aralarında bulunduğu 12 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. C.D.'nin ayrıca, 7 yıl 9 ay 14 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan C.D., bugün sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

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