HABER

Aranan kız çocuğu bodrum katta uyurken bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 23:53 | Son Güncelleme

Aranan kız çocuğu bodrum katta uyurken bulundu

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ve AFAD ekiplerince dünden bu yana aranan 13 yaşındaki kız çocuğu bodrum kattaki halıların arasında uyurken bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Yolderesi Mahallesi'nde dün "babamın yanına gidiyorum" diyerek evden ayrılan E.S'den haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Kayıp kız çocuğunun bulunması için çalışma başlatan jandarma ekipleri, 3 asayiş ve 1 trafik timiyle bölgede sabaha kadar arama yaptı ancak bir sonucu ulaşamadı.

35 kişilik güvenlik korucusu ve AFAD ekiplerinin katılımıyla genişletilen arama çalışmalarından da sonuç alamayan jandarma, çocuğun ailesiyle tekrar görüştü.

Ailenin verdiği bilgiler doğrultusunda bir kadın astsubay, evde yaptığı detaylı aramada E.S'yi bodrum kattaki eski halıların arasında uyur vaziyette buldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen kız çocuğu daha sonra ailesine teslim edildi.

PARTNERÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladıÜnlü şarkıcı ve aşkı plajda sınırları fena zorladı
GÜNCELLEME 2 - Zincirleme trafik kazası kara yolunu kapattıGÜNCELLEME 2 - Zincirleme trafik kazası kara yolunu kapattı
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kocadon’u Muğla’ya aday göstermeye hazırlanıyorDP Genel Başkanı Gültekin Uysal, Kocadon’u Muğla’ya aday göstermeye hazırlanıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çocuk Jandarma Kahramanmaraş Kayıp

En Çok Okunan Haberler

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

MHP'den çarpıcı İdris Naim Şahin açıklaması

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Fiyatlar yüzde 50 düştü! Vatandaş oraya akın etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Suriyelilerle ilgili flaş karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Suriyelilerle ilgili flaş karar

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

Mourinho'ya servet gibi tazminat!

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den 3 il için kar yağışı uyarısı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

1,5 aydır nöbet tutuyordu! Geldiklerini görünce dehşet saçtı

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Meteoroloji'den önemli uyarı: Dikkatli olun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! (14 Şubat Süper Loto sonuçları)

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı!

20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

20'ye yakın araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

HDP'li Yıldırım hakkında soruşturma başlatıldı

Eski vekile 'Terör propagandası' soruşturması

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

Emniyet raporunda kan donduran raporlar! Cemal Kaşıkçı cinayeti...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.