ARANAN OTOMOBİL, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)ADANA'da silahlı yaralama ve gasp suçlarına karıştığı iddiasıyla aranan otomobil, 5 kilometre süren kovalamaca sonunda yakalandı. Dün silahlı yaralama ve gasp olaylarına karıştığı öne sürülen 34 ADF 103 plakalı otomobile, bugün sabaha karşı merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde seyir halinde rastlayan Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekibi, 'dur' ihtarında bulundu. İhtarına uymayan otomobil ile polis arasında kovalamaca başladı. Ara sokaklara girerek Gülbahçesi, Dağlıoğlu ve Akkapı mahalleri boyunca kaçan otomobil, daha sonra Obalar Caddesi'ne çıktı. Cinayet Büro Amirliği ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler tarafından kovalanan otomobil, ara sokağa girmek isterden kaldırıma çarpıp, durdu. 5 kilometre süren kovalamacanın ardından yakalanın otomobildeki 5 kişi, araçtan indirildi. KAÇARKEN POMPALI TÜFEK ATMIŞLAR Araçtan indirilen 5 kişinin kimlik kontrolünü yapan polis, Abdüssamet K. isimli şüphelinin uyuşturucu suçundan aranmasının olduğunu saptadı. Otomobili de didik didik arayan ekipler, koltuk üzerinde tüfek dipçiği buldu. Şüphelilerin, dipçiğin ait olduğu tüfeği kaçış sırasında attıkları belirlendi. Kaçış güzergahını kontrol eden devriye ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi sulama kanalı kenarında atılı haldeki pompalı tüfeği buldu. Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezi'ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

