Aranan otomobildekiler, kovalamacayla yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da silahlı yaralama ve gasp suçlarında kullanıldığı iddiasıyla aranan otomobil, kovalamacayla durduruldu. Otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekibi, dün silahlı yaralama ve gasp olaylarında kullanıldığı öne sürülen 34 ADF 103 plakalı otomobili, sabaha karşı merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde seyir halindeyken tespit etti. Ekipler, otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü.

Ara sokaklara girerek Gülbahçesi, Dağlıoğlu ve Akkapı mahallelerinden geçen otomobil, Obalar Caddesi'ne çıktı. Cinayet Büro Amirliği ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polislerin takip ettiği otomobil, ara sokağa girmek isterken kaldırıma çarpıp, durdu. 5 kilometre süren takibin ardından durdurulan otomobildeki 5 kişi, gözaltına alındı.

KAÇARKEN POMPALI TÜFEĞİ ATMIŞLAR

Araçtan indirilen şüphelilerden Abdüssamet K.'nin uyuşturucu suçundan arandığı saptandı. Otomobili didik didik arayan ekipler, koltuk üzerinde tüfek dipçiği buldu. Şüpheliler sorgularında, dipçiğin ait olduğu tüfeği kaçarken attıklarını söyledi. Kaçış güzergahını kontrol eden devriye ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi sulama kanalı kenarında pompalı tüfeği buldu. Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezi'ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.