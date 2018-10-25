HABER

Aranan otomobildekiler, kovalamacayla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2018 09:27 | Son Güncelleme

ADANA'da silahlı yaralama ve gasp suçlarında kullanıldığı iddiasıyla aranan otomobil, kovalamacayla durduruldu.

Aranan otomobildekiler, kovalamacayla yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da silahlı yaralama ve gasp suçlarında kullanıldığı iddiasıyla aranan otomobil, kovalamacayla durduruldu. Otomobildeki 5 kişi gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekibi, dün silahlı yaralama ve gasp olaylarında kullanıldığı öne sürülen 34 ADF 103 plakalı otomobili, sabaha karşı merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde seyir halindeyken tespit etti. Ekipler, otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Ancak ihtara uymayan sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de peşine düştü.
Ara sokaklara girerek Gülbahçesi, Dağlıoğlu ve Akkapı mahallelerinden geçen otomobil, Obalar Caddesi'ne çıktı. Cinayet Büro Amirliği ve Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polislerin takip ettiği otomobil, ara sokağa girmek isterken kaldırıma çarpıp, durdu. 5 kilometre süren takibin ardından durdurulan otomobildeki 5 kişi, gözaltına alındı.
KAÇARKEN POMPALI TÜFEĞİ ATMIŞLAR
Araçtan indirilen şüphelilerden Abdüssamet K.'nin uyuşturucu suçundan arandığı saptandı. Otomobili didik didik arayan ekipler, koltuk üzerinde tüfek dipçiği buldu. Şüpheliler sorgularında, dipçiğin ait olduğu tüfeği kaçarken attıklarını söyledi. Kaçış güzergahını kontrol eden devriye ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi sulama kanalı kenarında pompalı tüfeği buldu. Dağlıoğlu Şehit Mehmet Ali Aslan Polis Merkezi'ne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerin ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Aranan otomobildekiler, kovalamacayla yakalandıAranan otomobildekiler, kovalamacayla yakalandıAranan otomobildekiler, kovalamacayla yakalandıAranan otomobildekiler, kovalamacayla yakalandı

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Duvara çarpan motosikletli öldüDuvara çarpan motosikletli öldü
Dehşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...Dehşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Hazal Kaya derin dekoltesiyle olay oldu

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Melih Gökçek MHP'nin Ankara teklifini kabul edecek mi?

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Ozan Kabak'ın performansı sosyal medyayı salladı

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

Fatih Portakal, canlı yayında Haber Müdürü Engin Yılmaz'ı fena bozdu!

İlginizi Çekebilir

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Fatih Portakal'ın zor anları! Stüdyodakiler şaşkına döndü

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Samsun'da iğrenç haber! Karısını pazarlarken yakalandı

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Erzurum'da lapa lapa kar yağdı!

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şahika Ercümen, dünya rekoru için Salda Gölü'ne dalacak

Şahika Ercümen, dünya rekoru için Salda Gölü'ne dalacak

Dehşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

Dehşet! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp...

En iyi gece hayatına sahip şehirler

En iyi gece hayatına sahip şehirler

Duyan görmek için oraya koşuyor! Türkiye'de sadece 3 bölgede var

Duyan görmek için oraya koşuyor! Türkiye'de sadece 3 bölgede var

Ordulu seri katilin cinayet sayısı 15'e çıktı! Yaşlı çifti öldürüp evi cesetlerle birlikte yakmış

Ordulu seri katilin cinayet sayısı 15'e çıktı! Yaşlı çifti öldürüp evi cesetlerle birlikte yakmış

İstanbul Esenyurt'ta korkunç kaza! İş adamı Haluk Ergeneli yaşamını yitirdi

İstanbul Esenyurt'ta korkunç kaza! İş adamı Haluk Ergeneli yaşamını yitirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.