Aranan PKK'lı, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)-EDİRNE'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken sahte kimlikle yakalanan Timur T.'nin, terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan arandığı belirlenirken, Mardin'de PKK'nın ele geçirilen mühimmatlarında parmak izleri tespit edildi.
Edirne 54'üncü Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları' askerleri sınırda Yunanistan'a kaçmaya çalışan bir şüpheli yakaladı. Askerlere sahte kimlik veren şüphelinin teslim edildiği İl Jandarma Komutanlığı'nda parmak izleri alınıp, geniş çaplı araştırması yapıldı. Sahte kimlik sunan şüphelinin parmak izlerinden terör örgütü PKK'lı Timur T. olduğu ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranması olduğu belirlendi.
Yakalanan PKK'lının Mardin'de güvenlik güçlerininin ele geçirdiği terör örgütüne ait mühimmatlarda parmak izleri bulunduğu saptandı. PKK'lı ile ilgili soruşturma sürüyor.
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