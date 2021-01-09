HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aranan şahıs dolaptaki gizli bölmede yakalandı

Aranan şahıs dolaptaki gizli bölmede yakalandı

09.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Aranan şahıs dolaptaki gizli bölmede yakalandı

Konya’da çeşitli suçlardan aranan şahıs, mutfak dolabına yapılan özel bölmede gizlenirken yakalandı.Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakalamak için operasyon düzenledi.

Konya’da çeşitli suçlardan aranan şahıs, mutfak dolabına yapılan özel bölmede gizlenirken yakalandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 4 yıllık kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanmak, birden fazla kişi ile tehdit suçundan aranan şahsın evinde arama yapıldı. Aramada şahıs mutfak dolaplarına yapılan özel bölme içerisine gizlendiği belirlendi. Gizli bölmeden çıkarılan şahıs gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans ettiAslışah Alkoçlar ve Kaan Demirağ nişanlandı! Anneanne Hülya Koçyiğit torunu için dans etti
Türkiye'den iki yeni Navtex duyurusuTürkiye'den iki yeni Navtex duyurusu
Pubg mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonununa PubG indirme yoluPubg mobile nasıl indirilir? Bilgisayara (PC), cep telefonununa PubG indirme yolu

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın sayılı yerlerinden! Duyan gidiyor: Gerçekten mucize

Dünyanın sayılı yerlerinden! Duyan gidiyor: Gerçekten mucize

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı! İstanbullular dikkat

Örtülerin altında neler oluyor? The Cabins izleyicileri şokta!

Örtülerin altında neler oluyor? The Cabins izleyicileri şokta!

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu! Güldür Güldür'e katılan çocuk hüzünlendirdi

Yıllar sonra sosyal medyaya damga vurdu! Güldür Güldür'e katılan çocuk hüzünlendirdi

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

Vali Yerlikaya açıkladı! İşte İstanbul'da vakaların en fazla düştüğü ilçeler

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İşkenceci eşini öldüren kadının anlattıkları kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Karadeniz'de ve İstanbul Boğazı'nda hamsi avı yasaklandı

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Okmeydanı'nda giriş-çıkışlar kapatıldı! Özel harekat da destek verdi

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Hurdacılara 120 polisle ani baskın

Diğer Haberler

Bakan Soylu: Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

Bakan Soylu: Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

7 aydır kayıptı, cansız bedeni ormanda asılı bulundu! Annesi gözyaşlarına boğuldu

7 aydır kayıptı! Kahreden haber

Üniversiteli Aleyna'dan acı haber! Evinde ölü bulundu

Üniversiteli Aleyna'dan acı haber! Evinde ölü bulundu

Yer: Sakarya! 'Yavruları annelerinden ayırmayın' diyen genç kıza tokat attı

'Yavruları annelerinden ayırmayın' diyen genç kıza tokat attı

Bursa'da bulunan 2 bin yıllık kaya mezarının sırrı çözüldü

Bursa'da bulunmuştu! Sırrı çözüldü

Rize'de dehşet! Polisin dikkati üzerine yakayı ele verdiler

Rize'de dehşet! Polisin dikkati üzerine yakayı ele verdiler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.