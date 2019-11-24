HABER

Aranan şahıs "Gece Kartalları"na yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 16:03 | Son Güncelleme

Ümraniye’de bir suçtan aranan ve üç ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı, "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.Ümraniye ilçesi Namık Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bir otoparkta Taner K.

Ümraniye’de bir suçtan aranan ve üç ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı, "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalandı.
Ümraniye ilçesi Namık Kemal Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bir otoparkta Taner K. (30) isimli şahsın bir yakınına ait kimlik bilgilerini kullandığı ve aranması bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada kendini Özkan ismiyle tanıtan Taner K., çarşı ve mahalle bekçileri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahsın "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan aranma kaydı olduğu, "herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık," "mala zarar verme" ve "silahla nitelikli yağma" olmak üzere 3 adet suçtan da kaydı bulunduğu tespit edildi. Ayrıca şahsın 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile 2 bin TL para cezası olduğu öğrenildi.

PARTNERKumsalda amuda kalktıKumsalda amuda kalktı
Beyoğlu'nda değnekçilik yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandıBeyoğlu'nda değnekçilik yaptığı öne sürülen 4 kişi yakalandı
İlkokul öğrencileri öğretmenlerine işaret diliyle şarkı armağan ettiİlkokul öğrencileri öğretmenlerine işaret diliyle şarkı armağan etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Ünlü iş adamı lüks aracıyla ölümden döndü

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Rıdvan Dilmen açıkladı: ''Şampiyonluğun en büyük adayı...''

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Duygulandıran soru! 'Beni derinden etkiledi'

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

Adana'da berber çırağına cinsel ilişki teklifi iddiası

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Yeraltı dünyasının ünlü ismi İstanbul'da yakalandı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

Rahmi Turan, Türkiye gündemini sarsan yazının hikayesini anlattı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

İstanbul'da korku dolu anlar! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

Ege'de peş peşe deprem!

Ege'de peş peşe deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Kadınlardan, 'Ölmek istemiyoruz' isyanı

Son dakika: Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

Esenyurt'ta silahlı çatışma! Yaralılar var

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

MSB: Suriyeli kardeşlerimiz evlerine yerleşmeye başladı

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

Emekli komiser, bipolar bozukluğu olan kızını öldürdü

İstanbul'da kahreden olay! Sobadan çıkan yangında 2 kardeş hayatını kaybetti

İstanbul'da kahreden olay

Meteoroloji'den kritik uyarı: Çok kuvvetli bekleniyor

Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli bekleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.