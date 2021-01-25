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  4. Aranan şahıs kısıtlamayı ihlal eden eğlence mekanında yakalandı

Aranan şahıs kısıtlamayı ihlal eden eğlence mekanında yakalandı

25.01.2021 10:57 | Son Güncelleme:
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Konya’da başkasına ait banka ve kredi kartı ile yarar sağlamak suçundan aranan 1 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasında faaliyette olan bir eğlence mekanına yapılan denetimde yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibi Ata Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki eğlence mekanının açık olduğu ve iş yerinden yüksek ses geldiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Konya’da başkasına ait banka ve kredi kartı ile yarar sağlamak suçundan aranan 1 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasında faaliyette olan bir eğlence mekanına yapılan denetimde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, saat 20.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sahibi Ata Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerindeki eğlence mekanının açık olduğu ve iş yerinden yüksek ses geldiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Adrese sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları denetimde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iş yerinde şahısların olduğunu belirledi. İş yerinde bulunan 8 kişiye sosyal mesafeye aykırılıktan ve sokağa çıkma yasağını ihlalden ceza işlem uygulandı. İşletme sahibi Samet K. de gerekli adli işlemler için Feridiye Polis Merkezine teslim edildi. İş yerinde yapılan GBT sorgulamasında ise, Ahmet Ümüt K. isimli şahsın, Konya 3. Sulh Ceza Hakimliği kararınca ‘başkasına ait banka ve kredi kartı ile yarar sağlamak suçundan’ arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli şahıs, doktor raporu alındıktan sonra Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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