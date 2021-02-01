HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Aranan şahıs ve göçmen kaçakçılığı uygulaması

Aranan şahıs ve göçmen kaçakçılığı uygulaması

01.02.2021 17:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması, Antalya’da 229 personelin katılımıyla yapıldı.30 Ocak günü Antalya kent merkezinde 00.00-02.00 saatleri arasında, Aksu ilçesi D 400 karayolunda, Konyaaltı ilçesi Kemer Yolu Tünektepe kavşağı ile Sarısu kavşağı arasında şok yol uygulaması gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması, Antalya’da 229 personelin katılımıyla yapıldı.
30 Ocak günü Antalya kent merkezinde 00.00-02.00 saatleri arasında, Aksu ilçesi D 400 karayolunda, Konyaaltı ilçesi Kemer Yolu Tünektepe kavşağı ile Sarısu kavşağı arasında şok yol uygulaması gerçekleştirildi. Aynı gün içerisinde 10.30 - 12.30 saatleri arasında Kepez ilçesi Güneş Mahallesi Toptancı Hali ve çevresinde, Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi ve çevresinde yabancı uyruklu şahısların kalabileceği metruk yerler, yoğunlukla ikamet ettikleri ve çalışabilecekleri değerlendirilen bölgelere yönelik uygulama yapıldı.
İl genelinde 30 Ocak 2021 günü saat 00.00/18.00 saatleri arasında sabit ve mobilize olarak toplam 82 ekip ve 229 personelin görev aldığı uygulamada bin 53 şahıs sorgulanırken yoklama kaçağı 2 şahıs tespit edildi, 3 araca toplam 7 bin 360 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca 3 şahsa sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten 10 bin 626 TL idari yaptırım kararı uygulandı.
Antalya ve ilçelerinde, il ve il dışı mahkemelerce hapis cezaları ile aranan 81 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi Korkunç infaz! 4 Ölüden 3'ünün... Yakınları kriz geçirdi
Milli Savunma Bakanı'ndan Karabağ'daki Ortak Merkez'le ilgili bilgilendirmeMilli Savunma Bakanı'ndan Karabağ'daki Ortak Merkez'le ilgili bilgilendirme
Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Tinder hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

'Süt banyosu' ile gündem olmuştu! İşte yeni işi

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Türkiye’de de giderek yayılıyor! Uzmanlardan kritik uyarı

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

Açıklama geldi! 'Olayın iç yüzü...'

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

F.Bahçe'den transferde son gün bombası

İzmir'de peş peşe depremler!

İzmir'de peş peşe depremler!

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

İsrail'deki cenaze töreni tüm dünyayı şoke etti!

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Karadeniz kıyısındaki sarayın sahibi ortaya çıktı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Kısıtlamalar esneyecek mi? Kabine Toplantısının tarihi belli oldu

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Bir il için korkutan gelişme: Vaka sayıları yükselişe geçti

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Dikkat çeken 'Türkiye'ye özgü mutasyon' açıklaması

Diğer Haberler

Bitlis'te 3 çocuk karın altında kaldı

Bitlis'te 3 çocuk karın altında kaldı

Milli Savunma Bakanı'ndan Karabağ'daki Ortak Merkez'le ilgili bilgilendirme

Milli Savunma Bakanı'ndan Karabağ'daki Ortak Merkez'le ilgili bilgilendirme

Tekirdağ'da otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Dehşete düşüren anlar! Hayatını kaybetti

İzmir'de bir deprem daha (AFAD-Kandilli son depremler)

İzmir'de bir deprem daha

İzmir'deki depremler sonrası Gündoğdu'dan flaş açıklama

İzmir'deki depremler sonrası Gündoğdu'dan flaş açıklama

Üniversitelerin yüz yüze eğitime açılma tarihi 2021... Bahar Dönemi üniversiteler açılacak mı? Üniversiteler ne zaman açılacak, Şubat'ta açılır mı?

Bahar Dönemi üniversiteler açılacak mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.