Aranan şahıslara eş zamanlı operasyon: 17 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında ’kasten öldürme’ suçundan hakkında 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan şahısla birlikte 17 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre haklarında çeşitli suçlardan yakalama emri ile aranan şahıslara yönelik sabah erken saatlerde 22 adrese 31 ekip ve 69 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda ’kasten öldürme’ suçundan 12 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.B., ’silahla yağma’ suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, ’bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, ’birden fazla kişi tarafından gece vakti yağma’ suçundan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, ’yağma’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, ’hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, ’hırsızlık’ suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs ile birlikte çeşitli suçlardan haklarında yakalama emri ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 17 kişi yakalandı.

Şahıslar, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

